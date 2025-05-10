جولة في منزل نارين بيوتي الجديد.. فخامة وتصميم مميز

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع لليوتيوبر السورية نارين بيوتي وهي تقوم بجولة في منزلها الجديد في دبي، بعد زواجها من رجل الأعمال السوري رامي سامي.



وبعد تصدرهما الترند بحفل زفافهما، أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تداول مقطع فيديو قديم لصانعة المحتوى السورية نارين بيوتي، وهي تكشف كيف تعرفت على زوجها رجل الأعمال السوري رامي سامو، وتفاصيل لقائهما الأول، والذي كان حسب وصفهما، مختلفاً عن اللقاءات التقليدية، وترك لديها إنطباعاً مدهشاً.

وقالت نارين بيوتي إنهما إلتقيا خلال حفل عشاء لصديق مشترك، وأكدت أنها شعرت منذ اللحظة الأولى، أنه يبادلها نظرات الإعجاب، وقالت: "بعد شوية، جاء كلمني، وبلش يحكي لي عن نفسه بالتفصيل… وأنا كنت مصدومة من كمية الصراحة اللي عنده".

وفي لحظة لم تكن تتوقعها، قال لها رامي: "أنا بدون دين"، فردت عليه هي بتلقائية: "أنا بحترم كل الأديان"، غير أن رده فاجأها، إذ قال لها: "أنتِ مو فاهمة… أنا عم قول هيك لأني رح أتزوجك".