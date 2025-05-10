رسالة رومانسية من روجينا إلى زوجها أشرف زكي

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة المصرية روجينا، عن حبها لزوجها نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، وذلك في منشور على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي.



ونشرت روجينا مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة أشرف زكي، وأرفقته بتعليق رومانسي كتبت فيه: "أشرف زكي بطل قصة حياتي".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور روجينا، وأعربوا عن إعجابهم بعلاقة الثنائي، وتمنوا لهما السعادة سوياً.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال روجينا مسلسل "حسبة عمري"، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي، من بطولة الممثلين عمرو عبد الجليل وعلي الطيب، تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح.