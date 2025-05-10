حسين الجسمي يستقبل مولوده ويختار له هذا الاسم المميز

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي ولادة ابنه الذي أسماه "زايد"، معبّراً عن فرحته الكبيرة بهذه المناسبة من خلال منشور على حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد شارك الجسمي صورة يعلن فيها الخبر السعيد كتب فيها: "الحمدلله الذي وهبنا زايد بن حسين الجسمي، روحاً لأرواحنا ونبضاً لقلوبنا."
كما أرفق الإعلان بدعاء مؤثر جاء فيه: "اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتاً حسناً، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلبٍ مشتاق نعمة الأبوّة والأمومة." وختم بدعاء من القرآن الكريم: "رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ."
وبارك له عدد كبير من المعلقين من المحبين والنجوم والشخصيات المعروفة.
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