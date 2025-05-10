شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حفل الكويت.. عمرو دياب يغنى فى الجامعة الأمريكية الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائى جديد بالجامعة الأمريكية، وذلك يوم الجمعة 16 مايو الجارى، ويقدم من خلاله باقة مميزة من أغانيه التى يحبها جمهوره، وأتيحت التذاكر عبر "تذكرتى"، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه بحفله الكويت مؤخرا.

وقدّم عمرو دياب خلال حفل الكويت باقة من أشهر أغنياته التي شكلت وجدان جيل كامل، أبرزها: "يا أنا يا لأ"، التي ألهبت القاعة، ثم تلتها "إنت الحظ" و"برج الحوت" "أماكن السهر" "أجمل عيون" "راجع" "كان طيب" و"العالم الله" و“نور العين” و“تملي معاك” و “وياه” و“ليلي نهاري” و“ده لو اتساب” و“أول يوم في البعد”و“هدد” و“يتعلموا”.

كما فاجأ الجمهور بأداء مقطع خاص من أغنية “أنا غير”، وسط تصفيقٍ حار من الجمهور الذي ردد الكلمات معه عن ظهر قلب.



عمرو دياب



الفنان عمرو دياب