شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الحارس" بوابة السورية مرام على للسينما المصرية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

تسجل الفنانة السورية مرام على حضورها الأول فى السينما المصرية عبر فيلم الحارس الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجم هانى سلامة، حيث صورت مرام على مشاهدها الأولى التى جمعتها بهانى سلامة فى لبنان خلال الفترة الماضية، ومقرر أن تستكمل مشاهدها بصحبة أسرة العمل فى القاهرة خلال الأيام المقبلة.



الفنانة مرام علي

فيلم "الحارس" من بطولة هانى سلامة، مرام علي، ميرهان حسين، وأحمد الرافعى، ومحمود ياسين جونيور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامى، ويعود هانى سلامة بهذا الفيلم إلى السينما بد غياب 14 عاماً عن السينما وتحديداً منذ تقديمه فيلم "واحد صحيح" عام 2011 الذى شارك في بطولته كندة علوش ورانيا يوسف وبسمة وعمرو يوسف وياسمين رئيس.

مرام على حققت شهرة خلال السنوات الأخيرة بأدوارها في الدراما السورية واللبنانية، وكان آخرها "الخائن"، وهو النسخة العربية من مسلسل تركي حمل نفس الاسم، وشاركت في بطولته إلى جانب سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب، تيانا مرعب، جينا أبو زيد، جلال شموط، خالد شباط، إيلي متري، خالد شباط، رولا بقسماطي، وآخرين.

يذك أن آخر أعمال هانى سلامة، مسلسل "ملف سرى" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2022 وشارك فى بطولته ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.