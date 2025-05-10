هيدي كرم تتصدر الترند بمقطع فيديو طريف مع والدتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية هيدي كرم، منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو جديد لها مع والدتها.

ووثقت هيدي في الفيديو، أجواء طريفة جمعتها بوالدتها داخل المنزل، تحت عنوان "يوميات هيدي وأم هيدي".

وظهرت هيدي في مقطع الفيديو وهي تمازح والدتها التي كانت تستعرض الملابس القديمة التي تستخدمها للتنظيف، وذلك بطريق طريفة للغاية.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو وأعربوا عن إعجابهم بطرافة والدة هيدي، وتمنوا لهم أوقات سعيدة.

وعلى الصعيد الفني، كانت هيدي قد شاركت ببطولة مسلسل "وتر حساس" إلى جانب عدد من الممثلين أبرزهم: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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