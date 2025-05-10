درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة من "Fendi" سعرها خيالي!

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة درة التونسية، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، خطفت فيها الأنظار.

وتألقت درة التونسية بطقم أنيق من "Fendi"، تألف من جاكيت وبنطلون واسع بألوان الأزرق والأبيض والبني والأصفر، مع طبعة "Fendi".

بلغ سعر الجاكيت 2900 يورو، أي ما يعادل الـ 3275 دولار أميركي، أما البنطلون فسعره 1400 يورو أي ما يعادل الـ1581 دولار أميركي.

وانتعلت درة حذاءً مسطحاً من الكروشيه باللون الأبيض، سعره 1500 دولار أميركي، وحملت حقيبة يد باللون البني، بلغ سعرها 3350 دولار أميركي.

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