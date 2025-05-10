ولي عهد دبي يتفاعل مع صورة للأميرة شارلوت بعيد ميلادها العاشر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: تفاعل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مع صورة نشرتها كيت ميدلتون، أميرة ويلز، للأميرة شارلوت بمناسبة عيد ميلادها العاشر، في لقطة لاقت رواجًا واسعًا عبر وأضفت دفئًا إنسانيًا نادرًا على تواصل العائلات الملكية.

وكان قصر كنسينغتون قد نشر الصورة الجديدة يوم أمس الجمعة، احتفالًا بعيد ميلاد الأميرة شارلوت، الابنة الثانية للأمير ويليام وكيت ميدلتون، والتي تقف في المرتبة الثالثة في خط وراثة العرش البريطاني.

وأرفق القصر الصورة بعبارة: “Happy 10th Birthday Princess Charlotte!” متبوعة برمز قلب، في منشور سرعان ما اجتذب آلاف التفاعلات والتعليقات من المستخدمين حول العالم.

الشيخ حمدان بن محمد، المعروف بحضوره النشط على مواقع التواصل الاجتماعي، كان من بين الشخصيات العامة التي أعجبت بالصورة المنشورة، في لفتة نادرة لقيت صدى واسعًا في الأوساط الرقمية، وسلطت الضوء على البعد الإنساني للعلاقات بين العائلات الملكية في المنطقة والعائلة المالكة البريطانية.

الصورة التقطتها كيت ميدلتون بنفسها، بعدسة هاتفها، خلال نزهة عائلية حديثة إلى منطقة كُمبريا الواقعة شمال غرب إنجلترا. وتظهر فيها الأميرة شارلوت مرتدية سترة مموّهة بستايل التنزّه، وتبتسم للكاميرا في لحظة عفوية وسط طبيعة الريف البريطاني، وهو ما أضفى على الصورة طابعًا غير رسمي وشخصيًا.

ويُلاحظ أن الصورة الأخيرة خرقت بعض الأعراف البروتوكولية التي درجت العائلة المالكة البريطانية على اتباعها. فعلى غير العادة، استخدمت كيت ميدلتون هاتفها المحمول لالتقاط الصورة، بدلاً من الكاميرات الاحترافية التي اعتادت استخدامها في صور أطفالها.

كما قررت العائلة هذه المرة نشر الصورة مباشرة عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من مشاركتها مسبقًا مع وسائل الإعلام تحت حظر نشر (embargo) قبل يوم، وهي الآلية التي التزمت بها لسنوات حتى عام 2024.

بساطة وعفوية ملكية

لكن التغيير الأبرز، بحسب مراقبين، لا يقتصر فقط على الوسيلة أو توقيت النشر، بل يتجسّد في الطابع العام للصورة، التي تُعد من أكثر الصور الملكية بساطة وعفوية حتى الآن.

فالصورة تبتعد عن النمط الرسمي المعتاد، وتبدو أقرب إلى "لقطة عائلية منزلية"، ما يعكس توجّهًا متزايدًا للعائلة المالكة نحو إضفاء طابع إنساني ويومي على حضورها العام.

وقد عبّر عدد من المستخدمين عن إعجابهم بالصورة، حيث علّق أحدهم بالقول: "يا إلهي، إنها نسخة من والدها!"، بينما كتب آخر: "يا لها من صورة محبّبة! عيد ميلاد سعيد للأميرة شارلوت!".

يُذكر أن الأميرة شارلوت وُلدت عام 2015، ويأتي ترتيبها في خلافة العرش البريطاني بعد شقيقها الأكبر الأمير جورج، وذلك بعد تعديل دستوري جرى عام 2013، أنهى أفضلية الذكور على الإناث في ترتيب الخلافة، ما أتاح لشارلوت أن تحتفظ بترتيبها متقدمة على شقيقها الأصغر.

الاسم الكامل للأميرة هو "شارلوت إليزابيث ديانا"، ويعكس تكريمًا مزدوجًا لكل من جدّتها الكبرى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وجدّتها الأميرة الراحلة ديانا.

وتأتي الصورة الجديدة في إطار تقليد تتبعه كيت ميدلتون، التي تُعرف بشغفها بالتصوير، وتحرص على التقاط صور رسمية غير متكلّفة لأبنائها في مناسباتهم الخاصة. وكانت قد نشرت قبل أيام صورة مماثلة للأمير لويس بمناسبة عيد ميلاده السابع، التُقطت أيضًا بعدسة هاتف محمول، في مشهد عائلي يعكس دفء العلاقة بين الأم وأبنائها.

الشطر الثاني:

ولي عهد دبي يتفاعل مع صورة التقطتها كيت ميدلتون لابنتها شارلوت