قصات شعر دافيد الوسيم صنعت ذكريات الملايين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يحتفل النجم الأسطوري لكرة القدم الانكليزية والأوروبية دافيد بيكهام بعيد ميلاده الـ50 الجمعة، فهو من مواليد 2 آيار (مايو) عام 1975، وبعيداً عن تفاصيل مشواره الكروي وخاصة في مان يونايتد وريال مدريد، فقد كان بيكهام أيقونة الموضة والأناقة وموضات الشعر المتغيرة.

وبلغ تأثير بيكهام في أجيال شابة مرحلة لا يمكن تخيلها، فقد كان هو المقياس لموضات قصات الشعر، ومعه صنع ملايين الشباب ذكرياتهم، ليس في انكلترا أو أوروبا فحسب، بل في كل مكان حول العالم.

كان نجم كرة القدم وحبيب القلوب يظهر بمجموعة متنوعة من الإطلالات في أيامه الذهبية على أرض الملعب.

ولكن تم التصويت على قصته الشهيرة من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كأفضل قصات الشعر العديدة - بدعم من 31 % من مجموعة من 1000 من المعجبين الذين استطلعت آراؤهم.



وجاء في المركز الثاني من حيث الشعبية بنسبة 23 في المائة شعره الطويل المبيض الذي يشبه الستارة والذي أصبح شائعًا بين الفرق الموسيقية في ذلك الوقت.

ثالثًا، كان لون شعره الأشقر البلاتيني المذهل بنسبة 22 في المائة، يليه كعكة شعره بنسبة 15 في المائة، ثم تسريحة الموهوك بنسبة 14 في المائة.

وفي الطرف الآخر من المقياس، صوت 13% فقط لصالح مظهره الذي يشبه فرقة أليس، و10% لصالح ضفائره، و9% فقط لصالح مظهره الذي يشبه الصقر المزيف.

ومنذ ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد في عام 1993، شهدت البلاد مجموعة كاملة من تسريحات الشعر المختلفة.

في العام الماضي، كشف أيقونة الموضة أن تسريحة الشعر الوحيدة التي يندم عليها هي ضفائر الشعر التي ارتداها قبل اجتماعه مع نيلسون مانديلا في عام 2003.

وزعم لاعب كرة القدم أنه اتخذ هذا الاختيار الجريء على سبيل النزوة أثناء عطلته في جنوب فرنسا مع زوجته فيكتوريا بيكهام وأصدقائهما.

وأوضح: "كنا هناك مع العائلة وأحد أصدقاء فيكتوريا وهو مصفف شعر".

سألتها إن كانت تستطيع تصفيف شعري، فقالت: "هل تريد ضفائر؟" فقلت: "نعم. لا أعرف ما هي، لكن نعم". كان تصفيفها مؤلمًا، لكنني أحببتها.

"يسألني الناس إذا كنت أشعر بأي ندم بشأن تسريحات شعري، ورغم أنني لا أشعر بالندم على أي منها، إلا أنني أشعر بالندم إلى حد ما على ضفائر الشعر، لقد قمت بتركيبهم يوم السبت وفي يوم الاثنين سافرت إلى جنوب أفريقيا مع منتخب إنكلترا".

التقيتُ بالعظيم نيلسون مانديلا. والصورة التي أحتفظ بها له هي أنا ممسكًا بيده وشعري مُضفَّر. هذا هو ندمي الوحيد.

في الفيلم الوثائقي عن بيكهام على Netflix، أصر ديفيد على أنه لم يحصل على قصة شعره التي تعود لعام 2000 لجذب الانتباه ورفض في البداية خلع قبعته عندما طلب منه السير أليكس فيرجسون ذلك.

قال: "لم أفعل ذلك أبدًا لجذب الانتباه. أنا لست هذا الشخص".

في حين اعترف السير أليكس: "عندما حلق ديفيد رأسه، اعتقدت بصراحة أن أحد أفراد عائلتي قد مات.