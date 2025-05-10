شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تحيى حفلا غنائيا بالأوبرا مطلع يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء حفل غنائي ضخم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الأحد 1 يونيو المقبل، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانى الزمن الجميل، بالإضافة إلى أغانيها الجديدة التى قامت بطرحها مؤخرا، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.

وكانت النجمة مى فاروق، طرحت مؤخرا أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" الذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، كما أطلقت أغنيتها الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية.

أغنية "اللى شافنا" تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائى دافعهما المشترك هو السعادة، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب.

يذكر أن الفنانة مى فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها "تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة" كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، و الثالثة "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.

ومن المعروف أن النجمة مي فاروق كانت قد كشفت على صفحاتها الخاصة، عبر السوشيال ميديا عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد "تاريخي"، ونشرت صورة الـ cover وأوضحت أنه سيضم 9 اغنيات.