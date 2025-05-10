شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكراه.. صلاح أبو سيف: ما دخلتش السينما إلا علشان أعبر عن المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم السبت، الذكرى الـ110 لميلاد مخرج الواقعية الراحل صلاح أبو سيف، إذ أنه من مواليد 10 مايو عام 1915، وهو واحد من أهم المخرجين في تاريخ السينما المصرية، والذي قدم لها نحو 41 من الكلاسيكيات.

وكان يرى صلاح أبو سيف أن السينما أفضل أداة للتعبير عن المجتمع ومعالجة كل أحواله، وقال في أكثر من حوار أو لقاء قديم أنه هدفه الأول من السينما ودخوله المجال الفني في أن يعبر عن مجتمعه، قائلا: "أنا ما دخلتش السينما إلا علشان أعبر عن المجتمع اللى كنت عايش فيه".

وعن تجربته في الأفلام الواقعية، أكد أن الفيلم الواقعي يظل حيا طوال الوقت لكن الفيلم الذي غرضه التسلية مجرد خروج المشاهد منه ينسى الفيلم كله".

يذكر أن المخرج الراحل صلاح أبو سيف يمتلك في رصيده علامات بارزة في السينما منها 11 فيلما من بين قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية وهي أفلام: ريا وسكينة، شباب امرأة، أنا حرة، فيلم بين السماء والأرض، بداية ونهاية، القاهرة 30 ، الزوجة الثانية و السقا مات، وفيلم لا تطفئ الشمس.