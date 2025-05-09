شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم رحلة 404 للنجمة مني زكي يفوز بـ 5 جوائز بمهرجان المركز الكاثوليكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم رحلة 404 للنجمة مني زكي علي 5 جوائز في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي، حيث حصد جائزة أحسن فيلم سينمائي، وتسلمتها المنتجة شاهيناز العقاد، وذهبت جائزة أفضل ممثلة للنجمة مني زكي، وذهبت جائزة أحسن إخراج للمخرج هاني خليفة، وأحسن مونتاج ذهبت لـ محمد عيد، وجائزة أحسن تصوير لـ فوزي درويش.



تكريم منى زكى والنجوم فى مهرجان الكاثوليكى

وكرم مهرجان المركز الكاثوليكي في حفل ختام دورته الـ 73 ، برئاسة الأب بطرس دانيال، اعضاء لجنة تحكيم هذا العام وهم، المخرج طارق العريان، والفنان عمرو يوسف، والفنانة دينا فؤاد، والفنانة هبة عبدالغني، والكاتب والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير د. أيمن أبوالمكارم، والمونتيرة رانيا المنتصر بالله، والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

شارك في المهرجان هذا العام 6 أفلام تم اختيارها وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 44 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهى «ليه تعيشها لوحدك» للمخرج حسام الجوهري، «رحلة 404» للمخرج هاني خليفة السيد، «الهوى سلطان» للمخرجة هبه يسري، «رفعت عيني إلى السماء» للمخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، «الفستان الأبيض» للمخرجة ﭼيلان عوف، «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور.

يعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية فى مصر، التى تقام سنويًا، بشكل منتظم.