شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تنفذ وصية زوجها الراحل وليد مصطفى وتستكمل عروض مسرحيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة، تنفيذ وصية زوجها الراحل المنتج وليد مصطفى واستكمال عروضها المسرحية، وعلقت قائلة على صفحة الفيس بوك: "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي عم عيشها، عندي مسؤولية والتزام كبير تجاه فريق عمل و70 فنانا على المسرح، هيدي كانت وصية زوجي وليد إنو مهما يصير لازم العمل يكمّل".

وأضافت: "افتتاح مسرحية كلو مسموح رح يكون نهار الاثنين والثلاثاء 12 و13 أيار"مايو".. ومنكفي العروض 15 و16 و17 أيار "مايو" على مسرح كازينو لبنان، المسيرة بعدا مستمرة، بوجع... بس بإيمان كبير



تغريدة كارول سماحة

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة نعت زوجها رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى والذي رحل فجر الأربعاء الماضى، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد.. حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي... حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق.

وشارك وليد مصطفى في عام 2007، بتأسيس جريدة الخليج 365، حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى عام 2013، وأطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته، وترأس لاحقاً مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إنرجي"، النسخة العربية من الإذاعة العالمية الشهيرة.



