شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تحصد جائزة أفضل ممثلة عن فيلم رحلة 404 من مهرجان المركز الكاثوليكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، عن جوائز الدورة الثالثة والسبعين، حيث قدم الفنان عمرو يوسف جائزة أفضل ممثلة وتتوج بها النجمة مني زكي عن فيلم رحلة 404، والتي قدمت الشكر للمهرجان وأعضاء لجنة التحكيم ولفريق عمل الفيلم.



منى زكى والزميل بهاء نبيل



تكريم منى زكى

وكرم مهرجان المركز الكاثوليكي في حفل ختام دورته الـ 73 ، برئاسة الأب بطرس دانيال، اعضاء لجنة تحكيم هذا العام وهم، المخرج طارق العريان، والفنان عمرو يوسف، والفنانة دينا فؤاد، والفنانة هبة عبدالغني، والكاتب والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير د. أيمن أبوالمكارم، والمونتيرة رانيا المنتصر بالله، والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

شارك في المهرجان هذا العام 6 أفلام تم اختيارها وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 44 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهى «ليه تعيشها لوحدك» للمخرج حسام الجوهري، «رحلة 404» للمخرج هاني خليفة السيد، «الهوى سلطان» للمخرجة هبه يسري، «رفعت عيني إلى السماء» للمخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، «الفستان الأبيض» للمخرجة ﭼيلان عوف، «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور.

يعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية فى مصر، التى تقام سنويًا، بشكل منتظم.