عبد الفتاح الجريني يثير حيرة جمهوره بصورة مع نجوم بوليوود… فما السر؟

هذا سبب تواجد عبد الفتاح الجريني بالهند

https://www.instagram.com/p/DJUMuNEoNQ9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJUMuNEoNQ9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJUMuNEoNQ9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من هو يو يو هوني سينج!

https://www.instagram.com/p/DJTGooFzQGu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJTGooFzQGu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJTGooFzQGu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 10:23 مساءً - بعد غياب لافت عن الساحة الفنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كشف النجم المغربيأخيرًا عن جانب من تفاصيل تواجده الطويل في الهند، حيث شارك مؤخرًا صورة عبر حساباته الرسمية ظهر فيها برفقة النجمة الهندية Nargis Fakhri، وهي نفس الصورة التي نشرها أيضًا النجم والمطرب الهندي الشهير Yo Yo Honey Singh، ما أثار تساؤلات جمهوره حول طبيعة التعاون المرتقب بين الثلاثي.وكانقد شارك متابعيه على مدار الأشهر الماضية لقطات من رحلته إلى الهند، دون الإفصاح عن سبب الإقامة الطويلة، قبل أن تعيد الصورة الأخيرة الجدل، وتفتح باب التكهنات حول مشاركته في عمل جديد، سواء كان فيلمًا سينمائيًا أو فيديو كليب بمشاركة نجوم بوليوود.اللافت أن الجريني صرح في وقت سابق عن اهتمامه بمجال التمثيل، وكشف عن خضوعه لعدد من الدورات التدريبية، منها كورسات تمثيل في مصر مع المدربة مروة جبريل، إلى جانب تعلمه اللغة الهندية، ما يعزز من احتمالية دخوله مجال السينما الهندية بشكل أوسع، خاصة بعد نجاحه سابقًا في التعاون مع النجم شاروخان من خلال ثلاث أغنيات شهيرة.حتى الآن لم يُكشف عن طبيعة العمل، لكن الجمهور يترقّب الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.يو يو هوني سينج بدأ مسيرته في عام 2003 كمنتج موسيقي في مجال الهيب هوب، وحقق شهرة واسعة من خلال ألبومه الأول "International Villager" في عام 2011، الذي تضمن أغاني ناجحة مثل "Gabru" و"Brown Rang"، أغنيته "Brown Rang" كانت من أكثر الفيديوهات مشاهدة على YouTube في الهند عام 2012.يمكنكم قراءة عبد الفتاح الجريني لسيدتي: هذه الأصوات النسائية التي أرغب بالتعاون معها مستقبلاً

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".