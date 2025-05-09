صادق الصباح يعلن مفاجأة عن مسلسل المداح .. فما هي؟!

هذه مفاجأة صادق الصباح لجمهور "المداح"!

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صناع المداح 5

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 10:23 مساءً - أعلن المنتجمفاجأة عن مسلسل "المداح"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرض الجزء الخامس منه والذي حمل اسم "أسطورة العهد"، مؤكدًا عن نيته لتقديم جزء سادس من المسلسل والذي من المقرر عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان المقبل 2026.حيث كانت نية كل صناع العمل خلال التصوير ووقت العرض الاكتفاء بالموسم الخامس ووضع حدٍّ لهذه السلسلة الناجحة، إلا أن الوضع تغير في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وبعد انتهاء العرض، حيث تراجع القائمون على العمل وقرروا مدَّ المسلسل لموسم سادس.حل المنتجضيف في برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية"، وخلال الحلقة أعلن مفاجأة لكل محبي ومتابعي مسلسل "المداح"؛ وهي تقديم جزء سادس منه يُعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل 2026، كما كشف أن الجزء الجديد سيحمل أسم "أسطورة النهاية".حيث قال الصباح: "المداح عمل مميز ولا يوجد مشروع رمضاني بيحكي عن نفس الموضوع وهو قماشته عريضة جدًا يمكن أن نتحدث عنها كثيرًا، وأنا قولت سابقًا إن الجزء الخامس بعد 150 حلقة هو خلاص الجزء الأخير لأن كل الفريق من حقه يقدم شيئًا جديدًا، وده حقهم".وأضاف: "لكن الذي حصل أن أول 10 أيام في رمضان حقق المسلسل نجاح رهيب، لهذا السبب طلب منا أن نقدم الموسم السادس، إنما سوف أكشف سرًا وهو اننا سنطلق عليه "أسطورة النهاية"؛ مؤكدًا على وجود عمل ومشروع وفكرة جديدة بعيدة عن المداح سيقدمها مع حمادة هلال ولكن في رمضان 2027.يمكنكم قراءة 5 مسلسلات تحسم أمرها بشأن تقديم أجزاء جديدة في رمضان 2026"المداح 5 – أسطورة العهد" تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة:، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.تدور أحداث مسلسل المداح فى الموسم الخامس، بعد عودة صابر المداح (حمادة هلال) من الموت، حيث يواصل حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

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