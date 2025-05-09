سر اعتذار مي عمر عن فيلم طه الغريب مع حسن الرداد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 10:23 مساءً - اعتذرت الفنانة مي عمر عن مشاركة الفنان حسن الرداد بطولة فيلم "طه الغريب" الذي يتواصل تحضيراته حالياً تمهيداً لبدء التصوير قريباً، حيث كانت مي عمر المرشحة الأولى لبطولة الفيلم وتم الاتفاق معها العام الماضي، إلا أنها ارتبطت بأكثر من فيلم جديد تستعد لتصويرها خلال الفترة المقبلة وذلك جعلها تعتذر عن "طه الغريب".

فضل تجديد التعاون بين مي عمر وحسن الرداد

الفنانة مي عمر كانت قد اجتمعت بالفنان حسن الرداد سابقاً في فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي تم عرضه عام 2022 وشارك في بطولته شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جوري بكر، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وكان هناك نية لتجديد التعاون بينهما ولكن انشغال مي عمر حال دون ذلك.

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وفي نفس السياق تنتظر مي عمر عرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك في بطولة الفيلم إلى جانب عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في العلمين،

"إش إش" آخر أعمال مي عمر في رمضان 2025

يذكر أن مي عمر خاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "إش إش" الذي دارت أحداثه حول، شروق "إش إش" التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة رغمًا عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادًا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة وتدخل فى صراعات ما بين الانتقام وحبها إلى رجب الجريتلي.

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مسلسل "اش اش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف مثل: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.



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