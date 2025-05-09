أبرز المعلومات عن مسلسل حرب الجبالي .. آخر أعمال أشرف عبد الغفور

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 10:23 مساءً - خلال الأيام الماضية تم طرح الإعلان الدعائي لمسلسل "حرب الجبالي" والذي يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وسيتم عرضه خلال الفترة المُقبلة.

"حرب الجبالي" .. مُشاركة كبيرة من النجوم في بطولته

ويعد مسلسل "حرب الجبالي" هو آخر الأعمال الفنية التي سيتم عرضها للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، أحمد عزمي، نسرين أمين، هبة مجدي.

ويأتي المسلسل من قصة وسيناريو وحوار سماح الحريري ومن إخراج محمد أسامة، ويعد مسلسل "حرب الجبالي" هو التعاون الثاني بينهما بعد تقديمها جزئين من مسلسل "أيام" والذي تم عرضه في عام 2021 – 2022.

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أحداث وقصة مسلسل "حرب الجبالي"

وتدور أحداث مسلسل "حرب الجبالي" والذي من المُنتظر أن يتم عرض أولى حلقاته يوم 18 مايو الجاري في إطار من الدراما الإجتماعية الشعبية حول الحياة اليومية وصراعات القاطنين فى إحدى المناطق الشعبية بتفاصيلها والصراع الأزلي القائم بين الخير والشر، وذلك من خلال عرض عدد من القصص الإنسانية المُتشابكة لأبطال المسلسل والتي تسعى جاهدة لفرض وجهة نظرها وقيمها فى مجتمع يُعانى من وطأة الطمع والجشع والرغبة المُتزايدة فى السيطرة على الثروة والنفوذ لكل من شخصيات المسلسل.

يُمكنكم قراءة: تفاصيل خروج مسلسل حرب الجبالي إلى النور بعد تأجيل 3 سنوات

ريهام عبد الغفور توجه رسالة لوالدها

يُذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور في يناير الماضي قد تذكرت والدها الفنان أشرف عبد الغفور من خلال إستخدام خاصية الذكاء الإصطناعي، حيث قامت بنشر صورة جمعتهما سويًا عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام".

وقد وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة مؤثرة لوالدها من خلال الدعاء له قائلة: "اللهم بلغ دعائي وسلامي لأبي، اللهم بلغه أني ادعو له في كل وقت وحين، وأنه ما زال في قلبي".

وأكملت قائلة: " اللهم اعف عنه اللهم أسقي أبي من كوثر الجنة اللهم عطر قبره من رائحة الفردوس الأعلى .. أسألكم الفاتحة والدعاء".

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