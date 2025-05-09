موت مفاجئ لمؤثرة برازيلية بعد عملية جراحية لإنقاص الوزن

ميرنا وليد - بيروت - صُدم متابعو خبيرة التجميل البرازيلية فاليريا بانتوغا بنبأ وفاتها الغامضة، بعد أيام فقط من خضوعها لعملية جراحية لإنقاص الوزن.

فاليريا، التي عُرفت بلمستها في عالم التجميل في مدينة ماناوس، أُدخلت إلى المستشفى ليلاً في حالة خطرة، وفارقت الحياة بعد وقت قصير، دون أن يُعرف السبب الدقيق.

رحيلها المفاجئ أطلق سيلًا من الشائعات، إلا أن عائلة زوجها سارعت لنفي الأقاويل التي تحدّثت عن سقوط أو انتحار، مؤكدة أن التحقيقات الجارية ونتائج التشريح هي وحدها القادرة على كشف ما حصل فعلاً.

الحزن خيّم على منصات التواصل، وظهرت صديقتها المؤثرة كايلا كريم باكية في فيديو مؤثّر ودّعت فيه من كانت "أقرب من أخت". وانهالت رسائل الصدمة والرثاء على حساب فاليريا، من متابعين وزبائن عبّروا عن ألمهم لفقدانها.

الواقعة أعادت تسليط الضوء على المخاطر التي قد ترافق جراحات السمنة، خصوصًا في مراحل الشفاء الأولى، حيث قد تظهر مضاعفات غير متوقعة تهدّد حياة المرضى.