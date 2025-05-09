ميرنا وليد - بيروت - في رسالة مؤثرة نشرتها عبر حساباتها ، عبّرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن تمسكها بمسؤوليتها الفنية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بعد وفاة زوجها، المنتج المصري وليد مصطفى.
وقالت سماحة: "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي عم بعيشها، عندي مسؤولية كبيرة تجاه فريق العمل و٧٠ فنان وفنانة على المسرح. كانت وصية وليد إنو مهما صار، لازم العمل يكمّل."، وأكدت سماحة أن افتتاح مسرحية "كلو مسموح" سيُقام في موعده يومي الإثنين والثلاثاء 12 و13 أيار، على مسرح كازينو لبنان، على أن تستكمل العروض أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه، وختمت بالقول: "المسيرة بعدها مستمرة... بوجع، بس بإيمان كبير."
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الحزن.. كارول سماحة تفي بوصية زوجها وتُصرّ على استمرار مسرحيتها "كلو مسموح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.