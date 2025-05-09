حادث يصيب إبن حجاج عبد العظيم .. وهذا ما قاله لـ أشرف زكي

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري حجاج عبد العظيم عبر حسابه عن تعرّض نجله لحادث سير، موجّهًا رسالة شكر خاصة لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الذي تابع الحالة وساند الأسرة أثناء وجوده خارج مصر. وكتب حجاج: "كل الاحترام للدكتور أشرف زكي، جميلك على راسي، ومواقفك دايمًا مشرفة مع زملائك". يأتي ذلك بعد مشاركته الناجحة في مسلسل "فهد البطل" خلال موسم رمضان الماضي، وهو من بطولة الممثل المصري أحمد العوضي والممثلة ميرنا نور الدين، وإخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان، ويجمع نخبة من الممثلين.

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