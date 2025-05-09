شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يرزق بمولود ويطلق عليه "زايد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق النجم حسين الجسمي، بمولود أطلق عليه اسم زايد، وعلق عبر حسابه على إنستجرام من خلال نشر دعاء أن يبارك الله في المولود وأن يجعله قرة عين لوالديه، وكتب : اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتًا حسنًا، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلبٍ مشتاق نعمة الأبوة والأمومة. ‏﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾.

طرح الفنان حسين الجسمى، اليوم الخميس، أغنيته الجديدة "فستانك الأبيض" على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، حيث أعلن الجسمى عن طرح الأغنية اليوم من خلال صفحته بموقع فيس بوك وكتب: "جديدنا.. فستانك الأبيض اللى هياخد منك حتة وعشان اليوم ده رسمت عملت أنا مليون خطة.. أغنية فستانك الأبيض".

أغنية "فستانك الأبيض" من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي، أهداها حسين الجمسى إلى هشام جمال وليلى أحمد زاهر بمناسبة حفل زفافهما الذي أقيم أمس الأربعاء بمنطقة هرم سقارة، وكانت أول الأغانى التى افتتحت حفل الزفاف أمس، لاسيما أنها أغنية رومانسية مليئة بالفرح والمشاعر الجميلة، إذ عبرت كلمات الأغنية عن الحب العميق والاستعداد لبداية حياة جديدة.

ويعيش حسين الجسمي حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لإحياء أول حفل غنائي له في ألمانيا يوم 21 يونيو المقبل، وسيقدم خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا.

وروج الجسمي للحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: "نلتقي في 21 يونيو بـ رودولف ويبير آرينا – أوبرهاوزن في ألمانيا لأول مرة.. ‏بالشوق نأتي وبالحب نغني".

كانت آخر أعمال حسين الجسمى الفنية أغنية "عايز تمشى" التى طرحها على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية يوم 21 يناير الماضى، وهى من كلمات محمد عاطف، وألحان رامى جمال، ومن توزيع توما.