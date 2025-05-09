شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجرينى يثير حيرة جمهوره بصورة مع الأمريكية Nargis Fakhri والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد غياب لافت عن الساحة الفنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كشف النجم المغربى عبد الفتاح الجرينى عن جانب من تفاصيل تواجده الطويل فى الهند، حيث شارك صورة عبر حساباته الرسمية ظهر فيها برفقة النجمة الأمريكية Nargis Fakhri، وهى نفس الصورة التى نشرها أيضًا النجم والمطرب الهندى الشهير Yo Yo Honey Singh، ما أثار تساؤلات جمهوره حول طبيعة التعاون المرتقب بين الثلاثى.

وكان الجرينى قد شارك متابعيه على مدار الأشهر الماضية لقطات من رحلته إلى الهند، دون الإفصاح عن سبب الإقامة الطويلة، قبل أن تعيد الصورة الأخيرة الجدل، وتفتح باب التكهنات حول مشاركته فى عمل جديد، سواء كان فيلمًا سينمائيًا أو فيديو كليب بمشاركة نجوم بوليوود.

اللافت أن الجريني صرح في وقت سابق عن اهتمامه بمجال التمثيل، وكشف عن خضوعه لعدد من الدورات التدريبية، منها كورسات تمثيل في مصر مع المدربة مروة جبريل، إلى جانب تعلمه اللغة الهندية، ما يعزز من احتمالية دخوله مجال السينما الهندية بشكل أوسع، خاصة بعد نجاحه سابقًا في التعاون مع النجم شاروخان من خلال ثلاث أغنيات شهيرة.

وحتى الآن لم يُكشف عن طبيعة العمل، لكن الجمهور يترقّب الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة .

يو يو هوني سينج بدأ مسيرته في عام 2003 كمنتج موسيقي في مجال الهيب هوب، وحقق شهرة واسعة من خلال ألبومه الأول “International Villager” في عام 2011، الذي تضمن أغاني ناجحة مثل “Gabru” و”Brown Rang”. أغنيته “Brown Rang” كانت من أكثر الفيديوهات مشاهدة على YouTube في الهند عام 2012.