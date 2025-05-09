بعد مواساة نجوم لبنان لها في عزاء زوجها.. كارول سماحة توجه هذه الرسالة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 08:54 مساءً - حرصت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على توجيه رسالة إلى نجوم لبنان، والذين حرصوا على دعمها ومواساتها في وفاة زوجها رجل الأعمال والمنتج الإعلامي وليد مصطفى، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي الموافق 3 مايو، عن عمر يناهز الـ 53 عامًا، بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن الشديد خيّمت على الوسط الفني والإعلامي.

وقد حرصت كارول سماحة على إقامة عزاء لزوجها أمس الخميس في لبنان بعد العزاء الذي أقامته في مصر، وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في لبنان، والتي من جانبها وجهت لهم رسالة شكر بعد حضورهم.

كارول سماحة تشكر جميع المعزين في زوجها

حرصت الفنانة كارول سماحة على توجيه رسالة شكر لكل من قدّم لها العزاء في زوجها، ووقف إلى جانبها في محنتها، وكتبت من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" : "من قلبي بشكركن بهالوقت الصعب.. باشكر كل حدا عزّاني، حضر، اتصل، أو بعتلي كلمة طيّبة، من أهلي ورفقاتي وأصدقائي، من النجوم والإعلاميين والصحافيين".

وأكملت كارول : "محبتكن قوّتني وكنتو سند بهالوجع الكبير.. الله يخليكن ويبعد الحزن عنكن جميعًا".

رسالة كارول سماحة لزملائها - الصورة من خاصية القصص القصيرة بحسابها على إنستغرام

نجوم لبنان في عزاء زوج كارول سماحة

وكانت كارول سماحة قد حرصت على إقامة عزاء ثانٍ رسمي لزوجها في لبنان، حضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين اللبنانين، على رأسهم راغب علامة، إليسا، نانسي عجرم، سيرين عبد النور، فارس كرم، نادين الراسي، ورد الخال، جوزيف عطية، والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني والشاعر نزار فرنسيس، والإعلامية وفاء الكيلاني، والإعلامية كارلا حداد وآخرين.

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أطلعوا على بعد وفاته.. من هو المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة؟

كارول سماحة منهارة في جنازة زوجها بمصر ونجوم الفن يساندونها

كما أقامت كارول جنازة لزوجها في مصر وظهرت منهارة أثناء تشييع جثمان زوجها المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى، والتي أُقيمت السبت الفائت عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر إلى مقابر العائلة.

وقد شهدت الجنازة حضور أسرة الراحل؛ بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والإعلام أبرزهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، يسرا، منة شلبي، دينا فؤاد، لميس الحديدي، هالة سرحان، والمنتج محمد السعدي، وغيرهم.

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يُشار إلى أن رحلة مرض المنتج الراحل وليد مصطفى مع الأزمة الصحية بدأت عام 2018، واضطرت العائلة لنقله إلى الصين لتلقي العلاج، ثم عاد إلى مصر، حيث استمر في معاناته مع المرض.

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