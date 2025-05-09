حسين الجسمي يرزق بمولود جديد.. ويختار له هذا الإسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 08:54 مساءً - رزق الفنان الإماراتي حسين الجسمي بمولود جديد، واحتفل بهذه المناسبة من خلال نشر دعاء يبارك من خلاله المولود، كاشفًا عن الإسم الذي اختاره له، هذا من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

هذا هو اسم مولود حسين الجسمي !

أعلن الفنان حسين الجسمي من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام"، استقباله مولودًا جديدًا واختار له اسم "زايد"، وكتب دعاء مباركًا به المولود حيث قال : " اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتًا حسنًا، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلبٍ مشتاق نعمة الأبوة والأمومة".

وأكمل دعائه قائلًا :" ‏﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ) ".

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حسين الجسمي يحتفل بنجاح "الفستان الأبيض"

كان الفنان حسين الجسمي قد احتفل بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية "الفستان الأبيض" الخاصة بحفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر على الفنان هشام جمال، ونشر منشوراً عبر حسابه على إنستغرام، كشف من خلاله نجاح الأغنية وتحقيقها نسب مشاهدة عالية تجاوزت المليار المشاهدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسبوعين تقريباً، وأوضح أيضاً أن الأغنية تصدرت قوائم الترند في عدد كبير من البلدان العربية، وكتب الجسمي تعليقاً على الأغنية قال فيه "نشيد الحب في كل المناسبات".

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كواليس تحضير الفستان الأبيض

كشف الفنان هشام جمال كواليس تحضير الأغنية التي صنعت خصيصاً كهدية لعروسه الفنانة ليلى أحمد زاهر، وكان من المقرر أن يؤديها بصوته ولكنها ظهرت بصوت النجم الإماراتي حسين الجسمي كهدية منه للعروسين.

وكتب هشام جمال عبر حسابه على إنستغرام تفاصيل تحضير الأغنية قائلاً: "أغنية "فستانك الابيض" اللي بدأنا بيها الفرح.. الحقيقة اني كنت ملحن الأغنية دي مفاجأة لليلى فعلاً وكان المفروض الأول اني انا اللي هغنيها وأفاجئ ليلى بيها في الفرح".

تابع العريس هشام جمال: "لكن اخويا الكبير وصديقي وقبلهم الفنان العظيم حسين الجسمي عملي أنا كمان مفاجأة وكلم مادي صاحبي وأخويا وموزع الأغنية من ورايا وعملولي هما مفاجأة في يوم تسجيل الأغنية ولقيت الأغنية متسجلة بصوت حسين الجسمي اللي ملوش زي واللى خلى الموضوع راح في حته تانية عندي وعند عروستي ليلى اللي بتحبه جداً".

الأغنية، التي حملت توقيع الشاعر أمير طعيمة، ألحان هشام جمال وتوزيع مادي، أداها هشام بنفسه لعروسه فور تسلُّمها من والدها الفنان أحمد زاهر، في لحظة مؤثرة تسببت في بكاء ليلى أمام الحضور.

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