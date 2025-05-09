إطلالة صيفية وتفاعل جماهيري.. روبي تلفت الأنظار من جديد

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية روبي محبيها عبر حسابها صوراً من حفلها الأخير في نادي وادي دجلة بالمعادي، وعبّرت عن سعادتها بالحضور والتفاعل، معلقة: "اتبسطت معاكم جداً وشكراً على اليوم العسل ده".
الحفل يأتي ضمن سلسلة من إطلالاتها الغنائية الناجحة، أبرزها حفل رأس السنة في القاهرة، وحفل عيد الحب في جدة. وتستعد روبي للمشاركة في مهرجان "موازين" بالمغرب في حزيران المقبل. على الصعيد الدرامي، شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "إخواتي"، بدور "أحلام"، إلى جانب نيللي كريم وكندة علوش، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.
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