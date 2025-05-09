شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان ودينا فؤاد وهبة عبد الغنى فى ختام مهرجان المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل كل من المخرج طارق العريان وزوجته الفنانة نيكول سعفان، دينا فؤاد، الكاتبة مريم نعوم، المخرج هانى خليفة، هبة عبد الغنى، لحفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى فى دورته الـ73، برئاسة الأب بطرس دانيال، المقام بقاعة النيل للآباء الفرنسيسيكان بالمركز الكاثوليكى بوسط البلد.



طارق العريان وزوجته

تشكلت لجنة تحكيم الدورة 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية كلٍ من: الفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة هبه عبدالغني، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير د. أيمن أبوالمكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

شارك في المهرجان هذا العام 6 أفلام تم اختيارها وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 44 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهى «ليه تعيشها لوحدك» للمخرج حسام الجوهري، «رحلة 404» للمخرج هاني خليفة السيد، «الهوى سلطان» للمخرجة هبه يسري، «رفعت عيني إلى السماء» للمخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، «الفستان الأبيض» للمخرجة ﭼيلان عوف، «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور.

يعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية فى مصر، التى تقام سنويًا، بشكل منتظم.