تعرفوا إلى الأفلام العربية التي شاركت في مهرجان كان السينمائي عام 2005

اليمن يضع أولى خطواته نحو العالمية بالمُشاركة في مهرجان كان

السينما اللبنانية والمغربية والعراقية تُشارك بـ أفلام في الدورة الـ58

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 07:25 مساءً - مع إنطلاق الدورة الـ58 من، شهدت السينما العربية مُشاركة مُميزة ولافتة من خلال عدد منبمُختلف المسابقات والفعاليات بدورة عام 2005 من المهرجان.وقد تم عرض أفلام سينمائية من الدول العربية "اليمن، لبنان، المغرب" ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي عام 2005 والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير:وقد شهدت الدورة الـ58 من مهرجان كان السينمائي الدولي والتي أقيمت فعالياتها عام 2005، المُشاركة الأولى للسينما اليمنية من خلال فيلم "يوم جديد في صنعاء القديمة" من تأليف وإخراج بدر بن حرسي.ودارت أحداث الفيلم حول يوم في مدينة صنعاء القديمة من خلال مصور إيطالي يُدعى فريدريكو وصديقة له ومساعده اليمني والذي يقع في حب فتاة فقيرة على الرغم من خطوبته لفتاة أخرى من عائلة غنيّة وتستمر أحداث الفيلم في إطار واقعي.يُمكنكم قراءة:وكان الفيلم قد شارك بعدد كبير من المهرجانات السينمائية العالمية وحصد العديد من الجوائز ومن أبرزها جائزة أفضل فيلم عربي في كل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة الجمهور "الخنجر الذهبي" من مهرجان مسقط السينمائي.كما شهدت نفس الدورة من مهرجان كان السينمائي الدولي مُشاركة هامة لـ السينما اللبنانية من خلال فيلمي "خلص" للمخرج برهان علوية حيث تم عرضه ضمن فعالية "سوق الفيلم - Marché du Film".كما تم أيضًا مُشاركة الفيلم اللبناني "33 يومًا" وهو فيلم وثائقي تم عرضه أيضًا ضمن فعالية "سوق الفيلم - Marché du Film"، وجاء من إخراج مي المصري.وعلى مستوى السينما المغربية قد شاركت في الدورة الـ58 من مهرجان كان السينمائي الدولي من خلال فيلم "ماروك" للمخرجة ليلى المراكشي في أولى تجاربها الإخراجية، حيث تم عرضه ضمن فعالية "نظرة ما -Un Certain Regard".كما شاركت أيضًا السينما العراقية بفعاليات مهرجان كان دورة عام 2005 من خلال فيلم "كيلو متر صفر" والذي جاء من إخراج هونر سليم، ويعد أول فيلم عراقي يتم إختياره للمُشاركة بمهركان كان السينمائي الدولي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».