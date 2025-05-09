بعد شائعات ارتباطهما.. أعمال جمعت أحمد حاتم وهنا الزاهد

ما هي الأعمال جمعت أحمد حاتم وهنا الزاهد!

أحمد حاتم وهنا الزاهد يقدمان الرومانسية في "قصة حب"

https://www.instagram.com/p/BvU2baBnQnp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BvU2baBnQnp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BvU2baBnQnp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أحمد حاتم وهنا الزاهد يسيران عبر الزمن من خلال "الغسالة"

أحمد حاتم وهنا الزاهد يعانيان من مشاكل نفسية في "أنا وهي"

https://www.instagram.com/p/CXlhU5vA_Aq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXlhU5vA_Aq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXlhU5vA_Aq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مشاركات كضيوف شرف

https://www.instagram.com/p/CNBGNjTAoJ1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CNBGNjTAoJ1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CNBGNjTAoJ1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ما حقيقة ارتباط أحمد حاتم وهنا الزاهد!

View this post on Instagram A post shared by العربية مصر (@alarabiya_egy)

هنا الزاهد: أحمد حاتم صديقي

View this post on Instagram A post shared by Asharq News الشرق للأخبار (@asharqnews)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 07:25 مساءً - تصدر خلال الفترة الماضية الثنائيترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسب تردد شائعات حول طبيعة علاقتهما، وهل مجرد صداقة أم توجد علاقة حب، ليخرج النجمان عن صمتهما ويوضحان أنهما تجمعهما علاقة صداقة قوية، وهي السبب الرئيسي وراء نجاح أعمالهما معًا.حيث أوضح الثنائي أن تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ فترة، كما بينهما كيمياء وهذا ما يجعلهما يحققان نجاحًا في أعمالهما، وسوف نستعرض في هذا الموضوع الأعمال التي جمعتمعكانت بداية التعاون بينفيلم "قصة حب" الذي عُرض عام 2019، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا وأحبه الجمهور، وتدور قصته حول المهندس "يوسف – أحمد حاتم"، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث ليوسف يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بـ "جميلة – هنا الزاهد"، التي تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لاختبار صعب، عندما يكتشف أنها مريضة سرطان، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.وشارك في بطولته كل من ياسر الطوبجي، علا رشدي، وآخرون، من تأليف وإخراج عثمان أبو لبن.كما تعاونا سويًا في فيلم "الغسالة" عام 2020، وشارك في بطولته كل من محمود حميدة، ومحمد سلام، أحمد فتحي، شيرين رضا وآخرون، ومن تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما يتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها في رحلاتهم.أطلعوا على هذا ما قاله أحمد حاتم عن ثنائيته مع هنا الزاهد.. هل هي قصة حب أم مجرد صداقة؟وتعاون حاتم وهنا في مسلسل "أنا وهي" عام 2022 وشارك في بطولة العمل كل منميرهان حسين، محمود البزاوي، سليمان عيد وآخرين، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول المشكلات النفسية، حيث إن "هند – هنا الزاهد" لديها عقدة وتكره الرجال بشدة، بينما يعاني "سليم – أحمد حاتم" من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عند طبيب نفسي، ويضطران لمساعدة بعضهما البعض للعلاج مما يمران به من عقد نفسية.وشاركفي مسلسل "حلوة الدنيا سكر" عام 2021، وشارك في بطولته كل من محمد كيلاني، محمود عبد المغني، وآخرون، من إخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول مجموعة مختلفة من القصص الاجتماعية تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة، عن كيف تغير الصدفة حياتنا، وكيف يلعب الحب دورًا قويًا فيها .كما جسدتمشهدًا في فيلم "عاشق" مع، ويدور حول قصة حب تنتهي بالزواج بين الشاب مالك والفتاة فريدة، حيث يعمل مالك معالجًا لحالات الإدمان، بينما فريدة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان، الفيلم شارك فيه سامي مغاوري، محسن محيي الدين، ومن تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.كما تعاونا مؤخرًا في مسلسل "إقامة جبرية"، حيث شارككضيف شرف في الحلقات التي قدمت بطولتها هنا الزاهد وقدمت من خلالها الدراما الاجتماعية النفسية من خلال شخصية "سلمى" التي تعمل صيدلانية وتتعرض لصدمة كبيرة بعد انتحار زوجها، الأمر الذي يجعلها تتردد على عيادة الطبيبة النفسية عايدة وتُجسد دورها، وهناك تتعرف إلى موسى ابن الطبيبة عايدة والذي يلعب دوره محمد الشرنوبي، وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، والمسلسل ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.وتعرفوا على هنا الزاهد تكشف نقطة ضعفها وعلاقتها بوالدها بعد انفصاله عن والدتهاوكان الفنان الفنانقد علق على الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة عن ارتباطه بالفنانةمؤكدًا بأن العلاقة بينهما هي صداقة فقط؛ مؤكدًا بأن أي أحد حينما يراه بصحبة الفنانة هنا الزاهد سيعلم بأنه لا يوجد شيء حقيقي مما يقال، مؤكدًا بأن لو هناك أي شيء الجميع سيعلمه وبأن ما بينهما علاقة صداقة ويحبان أن يعملا سوياً، وذلك خلال لقائه ببرنامج "تفاعلكم".من جانبها أكدتمن خلال حلولها ضيفة الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي"؛ أن أحمد حاتم بالنسبة لها صديق فقط وتحب الأعمال الفنية التي جمعتهما، خاصةً وأنها الأفضل في مشوارها الفني، منوهة أن أخبار ارتباطها به غير حقيقية. واستطردت قائلة: "أحمد حاتم صديقي وبحب جداً الشغل معاه".وأكملت قائلة : "من أحلى الحاجات اللي عملتها كان معاه في فيلم "قصة حب" والناس حبته جدًا علشان فيه بينا طاقة حلوة، أحمد صديقي وزميلي وبجد بعشق الشغل معه وبحبه جدًا على المستوى الشخصي".يمكنكم قراءة كواليس صناعة جثمان أحمد حاتم من الشمع في مسلسل إخواتيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».