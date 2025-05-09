رامي صبري يحيي حفلاً غنائياً كامل العدد .. وهذا ما قاله للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان المصري رامي صبري أجواء احتفالية ضخمة أقيمت في نادي وادي دجلة بالتجمع الأول، وسط حضور جماهيري تجاوز 20 ألف شخص من مختلف الأعمار، الذين تفاعلوا بحماس كبير مع أغانيه، واستُقبل رامي بحرارة قبل صعوده إلى المسرح، حيث ردّد الجمهور بصوت واحد ميدلي من أشهر أعماله، في لحظة عكست قوة ارتباطه بمحبيه.

وعقب الحفل، عبّر صبري عن امتنانه عبر حساباته على مواقع التواصل قائلاً: "أكتر من ٢٠ ألف من جمهوري الغالي حضروا الحفل.. شكراً لوجودكم وتفاعلكم، اتبسطت معاكم وإن شاء الله نتقابل تاني قريب".

وقدم رامي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، من بينها "الفرصة التانية"، "كدّاب"، "حبيبي الأولاني"، و"الحب عيبنا"، التي سبق وأن ارتبطت بمسلسل "نقابل حبيب" بطولة الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز و الفنانة اللبنانية نيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي، وحققت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل.