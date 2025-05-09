بعد الجدل على ورثة محمود عبد العزيز.. فيفي عبده تخرج عن صمتها وترد بقوة

ميرنا وليد - بيروت - خرجت الفنانة المصرية فيفي عبده عن صمتها لتعليق على الجدل الدائر بين ورثة الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، حول حقيقة زواجهما. و أكدت في فيديو نشرته عبر حسابها أن محمود كان يعيش مع بوسي كزوج وزوجة أمام الجميع، مشيرة إلى أنها كانت برفقتهما في العمرة والمستشفى، وشهدت علاقتهما عن قرب. ووجهت كلامها لأولاده قائلة: "مش معقول بعد 20 سنة تقولوا مش جوزها، وهو في دار الحق". ووصفت ما يُقال بأنه إساءة لذكرى الفنان الراحل، مؤكدة أن زواجهما كان معروفًا ومُعلَنًا للجميع. وختمت: "أنا بقول شهادة حق".



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