صبحي عطري يوارى الثرى ولقطات مؤثرة من تشييعه

ميرنا وليد - بيروت - أقيم تشييع الإعلامي السوري الراحل صبحي عطري اليوم في دبي، حيث دفن في مقبرة القصيص.

وكانت هناك لقطات مؤثرة في وداع صبحي عطري الذي توفي بشكل مفاجئ يوم الجمعة 18 أبريل/نيسان 2025، في العاصمة الألمانية برلين.

أسرة الراحل كانت قد أعلنت عن موعد مراسم التشييع والدفن، بعد استكمال ترتيبات نقل جثمانه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيدفن، وليس إلى بلده سوريا.

وأشارت عائلة الإعلامي الراحل، إلى أن الجنازة ستقام في إمارة دبي، يوم الجمعة المقبل 9 مايو/أيار 2025، وسيتم تشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة. وستتلقى العائلة التعازي يومي الجمعة والسبت، الموافقين 9 و10 مايو/أيار.

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