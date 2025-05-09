طرح البرومو الرسمي لفيلم "المشروع X" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "المشروع X" البرومو التشويقي للعمل، في تعاون يُعيد الممثل كريم عبد العزيز إلى الشاشة الكبيرة بقيادة المخرج بيتر ميمي، الفيلم يوصف بأنه أضخم إنتاج في تاريخ السينما المصرية، ليس فقط بحجمه الفني والتقني، بل بمواقع تصويره الممتدة بين مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا والسلفادور، وبالتقنيات الحديثة التي يعتمدها مثل IMAX وDolby Atmos و4DX، والتي تعد بتجربة غير مسبوقة.



تدور القصة حول "يوسف الجمال"، عالم آثار مصري يجد نفسه في قلب مطاردة دولية، حين يشرع في مهمة غامضة بحثًا عن حقيقة مخفية في قلب الهرم الأكبر، تقوده إلى أعماق البحار وغرف مغلقة في الفاتيكان، ضمن سلسلة أحداث تجمع بين التاريخ والتكنولوجيا والغموض.