رايان كوجلر يعود بقوة.. و Sinners يتصدر الإيرادات

ميرنا وليد - بيروت - منذ طرحه في 18 أبريل/ نيسان، يواصل فيلم "Sinners" حصد النجاح في شباك التذاكر، بعدما بلغت إيراداته العالمية حتى الآن "244 مليون و603 ألف دولار"، في عرض قوي جمع بين التشويق النفسي والأكشن الدرامي، وحقّق الفيلم "187 مليون دولار" في السوق الأميركية وحدها، مقابل "57.

5 مليون دولار" من باقي الأسواق العالمية، في أداء وصفه نقاد بأنه "تصاعدي ومبني على تأثير التوصية والمراجعات الإيجابية".

الفيلم من إنتاج شركة "Warner Bros"، ويمتد على مدار ساعتين و17 دقيقة من التوتر والترقّب، وهو من كتابة وإخراج "رايان كوجلر"، مخرج "Black Panther" و"Creed"، ويُعد عودة قوية له إلى أجواء الدراما النفسية المكثفة.

في حبكة مثيرة، يعود شقيقان توأمان (يؤديهما مايكل بي جوردان) إلى بلدتهما الأم، في محاولة للهروب من ماضيهما المضطرب. لكن عودتهما تكشف عن حقيقة مظلمة، إذ يتعيّن عليهما مواجهة "شر أعظم" كان يترصدهما في الخفاء.

يشارك في البطولة أيضًا مايلز كاتون، سول ويليامز، جاك أوكونيل، أندريه وارد هاموند، وهيلينا هو، في توليفة تمثيلية قوية ساهمت في تعزيز وهج الفيلم عالميًا.