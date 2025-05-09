شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق ينتهى باعتداء لفظى.. هل تنتهى أزمة الفنانة جورى بكر وزوجها أمام المحاكم؟ والان مع تفاصيل الخبر

في تطور جديد، تصاعدت الخلافات بين الفنانة جوري بكر وطليقها، حيث تقدمت ببلاغ رسمي تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب والسب أمام والدتها وخادمتها، وذلك بعد تسليم طفلهما “تميم” في حالة صحية متدهورة .

تفاصيل الواقعة:

وفقًا لتصريحات المستشار محمد محمود جادو، محامي الفنانة جوري بكر، فإن طليقها اصطحب ابنهما لقضاء عطلة في الإسكندرية، وعند عودته كان الطفل يعاني من حمى وطفح جلدي، وعندما طلبت جوري من طليقها الحضور للكشف على الطفل لدى الطبيب، حضر إلى منزلها، وأثناء النقاش حول حالة الطفل، تطور الأمر إلى اعتداء لفظي وجسدي أمام والدتها والخادمة .

قامت جوري بكر بالاتصال بالنجدة وأمن المجمع السكني الذي تقطن فيه، وتوجهت إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ رسمي. وتباشر النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر التحقيق في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال الفنانة، وتعمل على جمع الأدلة والشهادات ذات الصلة .



يُذكر أن جوري بكر كانت قد أعلنت طلاقها من زوجها في أغسطس 2024 بعد علاقة زوجية قصيرة، رزقت خلالها بابنها “تميم” . ورغم الانفصال، لم يتقدم طليقها بأي دعوى لرؤية الطفل، وكانت جوري تسمح له برؤية ابنه بشكل ودي عند زيارته لمصر .