شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العبد عن لام شمسية: لم أتخيل نجاحه بهذا الشكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ياسمينا العبد عن الصعوبات التى واجهتها بدورها بمسلسل لام شمسية، مؤكدة أن الدور لم يكن سهلا للغاية، وأنه احتاج منها مجهودا كبيرا، لكن فى نفس الوقت استطاع المخرج كريم الشناوى إخراج أفضل ما يمكن منهم.

وأضافت لبرنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى: "ماكنتش متخيلة إن مسلسل يناقش قضية حساسة زى دى ينجح جماهيرياً بالصورة دى، واعتقدت إن نجاحه مش ها يبقى جماهيرياً كده، ولكن تفاجأت".

وكان تصدر مسلسل لام شمسية قائمة الأكثر شهرة على منصة watch it، بعد عرضه في رمضان الماضى، وتتوفر على منصة watch it كل حلقات مسلسل لام شمسية.

ومسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، الطفل على البيلى، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر وضيوف الشرف على قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، إسماعيل شرف.