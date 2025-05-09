شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تنتظر شيرين عبد الوهاب فى بلاغ سرقة باسوردات صفحاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

تقدّمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة البساتين في القاهرة ضد مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمةً إياه بالاستيلاء على كلمات المرور الخاصة بحساباتها ورفضه تسليمها، بل ومطالبتها بمبالغ مالية مقابل إعادة السيطرة عليها.



ووفقًا للبلاغ الذي قدّمه محاميها، فإن شيرين عبد الوهاب فقدت السيطرة على حساباتها الرسمية، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها.



باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث لفحص ملابسات البلاغ واستجواب الأطراف المعنية، بهدف الوقوف على حقيقة ما حدث.

تأتي هذه الواقعة بعد خلافات سابقة بين شيرين عبد الوهاب وشركات إدارة حساباتها

حتى الآن، لم تصدر الجهات المعنية بيانًا رسميًا بشأن نتائج التحقيقات أو الإجراءات المتخذة في هذه القضية.