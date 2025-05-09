شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المركز الكاثوليكى يختتم فعاليات دورته الـ73 وتوزيع الجوائز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصرى للسينما في دورته الـ73، برئاسة الأب بطرس دانيال، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساء، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسيكان بالمركز الكاثوليكي بوسط البلد، وهو الحفل الذى سيشهد توزيع الجوائز على الأعمال الفائزة من الأفلام المشاركة لهذا العام.

تشكلت لجنة تحكيم الدورة 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية كلٍ من: الفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة هبة عبد الغني، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير د. أيمن أبو المكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

شارك في المهرجان هذا العام 6 أفلام تم اختيارها وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 44 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهى "ليه تعيشها لوحدك" للمخرج حسام الجوهري، "رحلة 404" للمخرج هاني خليفة السيد، "الهوى سلطان" للمخرجة هبه يسري، "رفعت عيني إلى السماء" للمخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، "الفستان الأبيض" للمخرجة ﭼيلان عوف، "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور.

يعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية فى مصر، التى تقام سنويًا، بشكل منتظم.