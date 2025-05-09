شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تبدأ تصوير بيج رامى أمام رامز جلال فى أولى تجاربها بالتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل تصوير دورها فى فيلم بيج رامى للنجم رامز جلال، والذى تخوض به أولى تجاربها فى التمثيل، وذلك بعد دخولها عالم الغناء بقوة خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ انفصالها عن زوجها النجم تامر حسنى فى عام 2023، حيث قدمت أكثر من أغنية مؤخراً.



بسمة بوسيل

فيلم "بيج رامى" انطلق تصويره مطلع الشهر الماضى، وهو من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبرى.

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل، طرحت آخر أعمالها الغنائية بعنوان "يا خسارة" على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة والأغنية كتب كلمات الأغنية عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضرى.

وفازت بسمة بوسيل قبل أيام بجائزة "EMIGALA" فى فئة الموسيقى، تكريمًا لأعمالها الغنائية المتميزة التى حققت انتشارًا واسعًا فى الوطن العربى مؤخرًا، وجاء التتويج تتويجًا لعودتها القوية إلى الساحة الفنية بعد غياب، حيث أعادت تثبيت حضورها عبر أداءات عاطفية وصوت دافئ لامس جمهورها.

رامز جلال قدم آخر أفلامه "أخي فوق الشجرة" وشارك بجانبه في بطولته كل من نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، وائل العوني، ميريت عمر الحريري حمد فتحي أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.