ليلى علوي تستقبل الصيف بجلسة تصوير مبهجة وفيلم جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 05:58 مساءً - تصدرت الفنانة ليلى علوي ترند محركات البحث على موقع غوغل بعدما كشفت عن أحدث جلسة تصوير أبهرت بها المتابعين على السوشيال ميديا كعادتها، وذلك بعدما نشرت الصور على حسابها بموقع انستغرام، حيث ظهرت ليلى وسط الطبيعة مرتدية ملابس بطبعات ورود ملونة مبهجة تتناسب توديع الربيع واستقبال الصيف
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ليلى علوى تعاقدت مؤخراً على بطولة فيلم جديد يحمل اسم "ماما عسل" يجمعها مجدداً بالفنان بيومي فؤاد، حيث اعتاد الثنائي على تقديم فيلم سوياً كل عام وذلك منذ عام 2020، حيث يجمعها الفيلم الجديد للمرة العاشرة ما بين السينما والدراما وكذلك المسرح، حيث استطاعا تكوين ثنائية ناجحة في السينما تحديداً وحققا العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية.
وتعاونت ليلى علوي مع بيومي فؤاد، في مسرحية "مشيرة الخطيرة" التي سبق وعُرضت في النسخة الأخيرة من موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من يوم 18 وحتى 22 ديسمبر الماضي، على مسرح محمد العلي، في البوليفارد سيتي، وشارك في البطولة سليمان عيد، إيمان السيد، نور إيهاب، إبرام نشأت وآخرون.
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وجسدت ليلى علوي، خلال أحداث المسرحية، دور "مشيرة" لصة آثار محترفة، والتي ستخطط بعد خروجها من السجن، لاستعادة تمثال فرعوني، كانت قد دفنته في أرض مهجورة قبل اعتقالها، لكنها تُفاجأ بأنّ الأرض أقيمت عليها مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها مُعلمة تاريخ، فماذا سيحدث عندما تتداخل مهمتها السرية مع حياتها الجديدة؟.
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ليلى علوي في كامل أناقتها ورشاقتهاليلى علوي تألقت بإطلالة شبابية، حيث بدت في كامل أناقتها ورشاقتها، وحظيت الصور بتفاعل واسع من المتابعين الذين انهالوا بالتعليقات والتي جاءت منها: "ابتسامتك جميلة أوي، مش بتكبري يا نجمة، ملكة جمال العالم، طول عمرك عسل وجميلة يا لولا، ما شاء الله، دي أصغر مني".
https://www.instagram.com/p/DJXG7mjo460/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJXG7mjo460/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJXG7mjo460/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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ليلى علوى تعاقدت مؤخراً على بطولة فيلم جديد يحمل اسم "ماما عسل" يجمعها مجدداً بالفنان بيومي فؤاد، حيث اعتاد الثنائي على تقديم فيلم سوياً كل عام وذلك منذ عام 2020، حيث يجمعها الفيلم الجديد للمرة العاشرة ما بين السينما والدراما وكذلك المسرح، حيث استطاعا تكوين ثنائية ناجحة في السينما تحديداً وحققا العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية.
أفلام ليلى علوي وبيومي فؤادوقدمت ليلى علوي بمشاركة بيومي فؤاد قبل "ماما عسل" أفلام : "ماما حامل" عام 2021، "شوجر دادي" عام 2023، "جوازة توكسيك" عام 2024 والثلاثة أفلام من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج نفس شركات الإنتاج، ثم قدما سوياً فيلم "المستريحة" من تأليف محمد عبد القوي وإخراج عمرو سلام وتم عرضه في الأول من يناير هذا العام.
وتعاونت ليلى علوي مع بيومي فؤاد، في مسرحية "مشيرة الخطيرة" التي سبق وعُرضت في النسخة الأخيرة من موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من يوم 18 وحتى 22 ديسمبر الماضي، على مسرح محمد العلي، في البوليفارد سيتي، وشارك في البطولة سليمان عيد، إيمان السيد، نور إيهاب، إبرام نشأت وآخرون.
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A post shared by Laila Eloui Official (@lailaelouiofficial)
إقرئي أيضاً.. حصاد 2024 .. هشام ماجد وليلى علوي وأحمد الفيشاوي نجوم قدموا بطولة 3 أفلام هذا العام
وجسدت ليلى علوي، خلال أحداث المسرحية، دور "مشيرة" لصة آثار محترفة، والتي ستخطط بعد خروجها من السجن، لاستعادة تمثال فرعوني، كانت قد دفنته في أرض مهجورة قبل اعتقالها، لكنها تُفاجأ بأنّ الأرض أقيمت عليها مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها مُعلمة تاريخ، فماذا سيحدث عندما تتداخل مهمتها السرية مع حياتها الجديدة؟.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».