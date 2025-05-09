خطوة جديدة لـ مستر بيست .. وما علاقة جيمس باترسون ؟

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة غير متوقعة، أعلن نجم يوتيوب الشهير مستر بيست دخوله عالم الأدب لأول مرة، من خلال رواية تشويق يشارك في تأليفها مع الكاتب الأميركي المخضرم جيمس باترسون، ومن المرتقب صدورها عالمياً عام 2026.



العمل الذي لم يُكشف عن عنوانه بعد، تدور أحداثه في إطار منافسة عالمية مميتة يشارك فيها 100 متسابق يخوضون تحديات خطيرة حول العالم، حيث يواجهون الإقصاء أو الموت، مقابل جائزة خيالية تبلغ مليار دولار. وتشير مصادر إلى أن الأجواء المستوحاة من "لعبة الحبار" تتقاطع بوضوح مع محتوى مستر بيست التنافسي الذي عرفه الجمهور عبر "Beast Games".

دار "هاربر كولينز" فازت بحقوق نشر الرواية بعد مزايدة شرسة، وستصدرها بـ15 لغة عالمية، في صفقة قدّرت بعشرات الملايين، وتشمل أيضاً حقوق تحويل الرواية إلى مسلسل أو فيلم.

مستر بيست، الذي يتابعه أكثر من 358 مليون شخص وتجاوزت مشاهداته الشهرية ملياري مشاهدة، عبّر عن رغبته في تحفيز الجيل الجديد على القراءة، فيما وصف باترسون التجربة بأنها "فرصة لصناعة قصة مثيرة ذات طابع عالمي وإنساني".

الرواية المنتظرة تُمثل محطة مفصلية في مسيرة كلا المؤلفين، وتعدّ من أبرز الأعمال المرشحة لإحداث ضجة واسعة في سوق النشر والترفيه خلال السنوات القادمة.