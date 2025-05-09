عفاف مصطفى تكشف المتسور في قضية بوسي شلبي وورثة محمود عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - أفصحت الممثلة المصرية عفاف مصطفى، عن موقفها في أزمة الإعلامية المصرية بوسي شلبي، مع ورثة زوجها السابق الممثل الراحل محمود عبد العزيز.



وكتبت عفاف مصطفى على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "يشهد الله في سنة ٢٠٠٢ بعد الانتهاء من تسجيل مسلسل الاذاعة "سجن الزوجية" في رمضان، وعدنا الفنان محمود عبد العزيز انه هياخد الكاست كله معاه في عمل سينمائي انتاجه وفعلا بعدها بشهرين تلاتة تقريبا جمعنا كلنا في مكتبه في العجوزة في الإعلام واثناء تواجدنا جميعا رن تليفونه وكنا وقتها والممثلين الشباب بنضحك لان النجم كان بيضفي جو من المرح الساخر كعادته فكنا بنضحك بصوت عالي وهرج ومرد، رن تليفونه فطلب مننا نوطي صوتنا ونوقف الضحك وقال مراتي على التليفون لما تسمع الهيئ والميئ تقول علينا إيه؟؟ ورد عليها وقال ماشي يا بوسي اي عشاء خفيف قدامي ساعة ونخلص الاجتماع.. الله شاهد الله شاهد.. كان بيحترمها جدا ويعمل لها ألف حساب فى حضورها وغيابها لأنها متربية وبنت ناس ومخلصة لزوجها حبيبها لذا فهي جديرة بإحترامه".