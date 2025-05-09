مايان السيد تروي أغرب قصة حب عاشتها مع شاب هندي ورد فعل والدها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 04:24 مساءً - حلت الفنانة الشابة مايان السيد بصحبة أبطال ومخرج فيلم "نجوم الساحل" الذى يعرض حالياً في صالات السينما ضيوفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر شاشة ON، وتحدثت مايان السيد عن تجربتها في الفيلم وكذلك العديد من الأمور الشخصية أبرزها دخولها في علاقة حب مع شاب هندي لم تستمر إلا 10 أيام.

قصة تعارف مايان السيد على شاب هندي

وروت مايان السيد قصة إعجاب سريعة مرت بها في حياتها اعتبرها الكثيرون غريبة بعض الشىء، قائلة إنها تعرفت على شخص هندي في سريلانكا، واستمرت علاقتهما لمدة 10 أيام فقط، ولكن والديها رفضا تلك العلاقة قائلة: "أُعجبت بواحد هندي في سريلانكا، بس كان 10 أيام وخلاص، لأني في القاهرة وهو في مومباي فمنفعش".

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مايان السيد أكدت أن والديها رفضا هذه العلاقة بل وسخرا منها عندما تحدثت معهما حول إمكانية ارتباطها بذلك الشاب، قائلة: "لما فاتحت بابا وماما في الموضوع قالولي لأ انتي بتهزري، هتزهقي". مضيفة بسخرية: "هما بيعانوا معايا عشان عندي مشاكل".

مايان السيد: فخورة بالانتماء لجيل الشباب ولدي شغف كبير للسينما

في سياق آخر، أعربت مايان السيد عن فخرها بانتمائها إلى الجيل الجديد من الممثلين الشباب، قائلة: "أنا فخورة جدًا إني جزء من الجيل ده، واشتغلت مع ناس كتير منه وبحبهم خصوصاً في السينما التي تمثل بالنسبة لي شغف كبير، ومتحمسة إننا نكون جيل مختلف يقدم حاجة جديدة في السينما زي ما عملنا في التلفزيون".

وبدوره تحدث الفنان أحمد داش خلال الحلفة عن انتمائه لجيل الشباب من الممثلين، ورأيه في زملائه من ذلك الجيل، وقال ن الجيل الجديد من الممثلين الشباب، أصدقاء منذ وقت طويل، ولم يدخل أحد منهم المجال بواسطة، بل نتاج جُهد. مشيرا إلى أنه والفنان أحمد مالك ظهر معا منذ طفولتهما.



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أوضح أحمد داش أنه من الطبيعي أن يظهر جيل جديد يحمل أفكارًا جديدة، مؤكدا أنهم جيل محظوظ بالفرص التي حصلوا عليها. متابعا: "وأننا بناخد فرص، شايف إن ده التطور الطبيعي في الشغلانة، طبيعي ناس جديدة تطلع.. بشوف عندنا حظ في الفرص الكتير المتاحة، إننا نقدر نستخدم بيها صوتنا ونقدر نتكلم بمشاريع بصوت جديد تعبر عنا وعن جيلنا".

يذكر أن فيلم "نجوم الساحل" انطلق فى دور العرض خلال موسم أفلام عيد الفطر 2025، وهو من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، ويشارك في بطولته أحمد داش، ومايان السيد، بمشاركة علي صبحي، وأحمد عبدالحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ، ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، بالإضافة لمشاركة عدد من ضيوف الشرف.

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