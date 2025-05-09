ميرنا وليد - بيروت - نشرت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو لنجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر يُظهر التصاق قدميها في حذائها، وذلك بعد حضورها حفل الميت غالا.

وحقق هذا المقطع رواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر كانت قد أبهرت كايلي جينر متابعيها بإطلالتها، وذلك من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان ضيق وطويل باللون الأسود المزخرف، من دون أكمام، وهو من توقيع Schiaparelli، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها.

وقد إعتمدت كايلي لشعرها تسريحة على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً.

كانت هذه تفاصيل خبر كايلي جينر بموقف مُحرج.. إليكم ما حصل معها- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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