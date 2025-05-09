إلغاء مفاجئ لحفل مدحت صالح

ميرنا وليد - بيروت - بشكل مفاجئ، أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنان المصري مدحت صالح، عن إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته مساء الجمعة 9 أيار مايو 2025 بمدينة السادس من أكتوبر في مصر.
الشركة أوردت في بيانها:"بكل أسف نعلن عن إلغاء الحفل المقرر اليوم الجمعة، بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا. ونتقدم بخالص الاعتذار للجمهور، وندرك تمامًا حجم الإزعاج الذي قد يتسبب فيه هذا القرار المفاجئ. ونهيب بجميع من اشتروا التذاكر التواصل معنا مباشرة لاسترداد قيمتها."
صالح أعاد نشر البيان على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
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