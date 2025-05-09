ورد الخال :"في شي اسمو عدل؟"

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة اللبنانية ورد الخال عن إستيائها، مشيرة إلى أن العدل غير موجود في قاموسها، وأن العديد من الأطفال يموتون من الجوع كل يوم.



وكتبت ورد الخال على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي: "في شي اسمو عدل ؟ما بعتقد، ابسط الاشيا ، اطفال وبني آدمين عم يموتوا من الجوع قدام عيوننا ، ونحنا ابسط همومنا شو بدنا نطبخ للغدا او العشا، كلمة عدل ع جميع الاصعدة ، الخاصة والعامة، مش موجودة بقا بقاموسي".

من ناحية أخرى، كانت تحدثت ورد الخال عن الطفولة، مشيرة إلى أن الأطفال باتوا يعانون اليوم بشكل كبير، طالبة من الأهالي غير القادرين على إعطاء أقل الحقوق لأطفالهم عدم الإنجاب موجهة كلامها لكل بلدان العالم.