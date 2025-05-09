هل كانت بطلة "الطائر الرفراف" مُجبرة على المشاركة بالموسم الثالث منه؟

ميرنا وليد - بيروت - توجّه أحد الصحفيين في تركيا بالسؤال الى بطلة مسلسل "الطائر الرفراف" النجمة عفراء ساراتش أوغلي، حول اذا كانت مجبرة على الموسم الثالث من طائر الرفراف، فقد ردّت بالقول: "بالنسبة لي لا ولكن المشاهدين كانوا يحبون العمل كثيراً".



على صعيد آخر استطاعت عفراء ساراتش أوغلي، من تحقيق قفزة مالية كبيرة، بعد أن انضمت إلى قائمة النجوم المليونيرات، وذلك بعد أن حصدت 35 مليون ليرة تركية، إثر تعاونها الإعلاني الأخير مع إحدى أبرز ماركات الأزياء.

وتمكنت عفراء خلال فترة قصيرة، رغم أنها لم تتجاوز الـ27 عامًا، من أن تصبح واحدة من أكثر الوجوه المطلوبة للعلامات التجارية التي تستهدف فئة الشباب.

