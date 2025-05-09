شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مدتها 10 أيام.. مايان السيد تروى قصة إعجابها بشاب هندى والان مع تفاصيل الخبر

حلت الفنانة الشابة مايان السيد ضيفة بصحبة فريق عمل فيلم "نجوم الساحل" الذى يعرض حالياً فى السينمات، على الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامجها "معكم منى الشاذلى"، المذاع عبر شاشة "ON"، حيث تحدث أبطال وفريق عمل الفيلم عن التجربة الشبابية وكواليسها.

حكت مايان السيد خلال استضافتها عن قصة إعجاب سريعة مرت بها فى حياتها، قائلة إنها تعرفت على شخص هندى فى سريلانكا، واستمرت علاقتهما لمدة 10 أيام فقط، كما أوضحت أن والديها رفضا تلك العلاقة.

قالت: "أُعجبت بواحد هندى فى سريلانكا، بس كان 10 أيام وخلاص، لأنى فى القاهرة وهو فى مومباى فمنفعش، وفاتحت بابا وماما فى الموضوع قالولى لأ إنتى بتهزرى، هتزهقى"، مضيفة بسخرية: "هما بيعانوا معايا عشان عندى مشاكل".

فى سياق آخر، أعربت مايان السيد عن فخرها بانتمائها إلى الجيل الجديد من الممثلين الشباب، قائلة: "أنا فخورة جدًا إنى جزء من الجيل ده، واشتغلت مع ناس كتير منه وبحبهم".

وعن اتجاهها للعمل فى السينما، أوضحت: "السينما بالنسبالى شغف كبير، ومتحمسة إننا نكون جيل مختلف يقدم حاجة جديدة فى السينما زى ما عملنا فى التليفزيون".

يذكر أن فيلم نجوم الساحل انطلق عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025، وهو من بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، وفليكس، وغيرهم من الفنانين، إخراج رؤوف السيد، وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.