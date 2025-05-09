شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة الـ18 للمهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومى للمسرح المصرى، الحدث الأبرز على خريطة المسرح المصرى، أصدر وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قرارا بتشكيل اللجنة العليا للدورة الـ18 للمهرجان، وأعلن رئيس المهرجان الفنان محمد رياض عن قوام ذلك التشكيل.

وتتشكل اللجنة العليا للدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري من الأسماء الموقرة التالية:

• الفنانة القديرة سوسن بدر - عضوًا

• الفنان سامح حسين - عضوًا

• المخرج والكاتب نادر صلاح الدين - عضوًا

• الكاتب وليد يوسف - عضوًا

• الناقد والشاعر يسري حسان - عضوًا

• الناقدة رشا عبد المنعم – عضوًا

بالإضافة إلى الأعضاء بحكم مناصبهم:

• المخرج خالد جلال - رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي

• المعماري حمدي السطوحي - رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية

• الدكتور أحمد بهي الدين العساسي - رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب

• اللواء خالد اللبان - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة

• المخرج هشام عطوة - رئيس البيت الفني للمسرح

• المخرج عادل حسان - رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والفنون الشعبية

كما يتولي الدكتور عادل عبده منصب مدير المهرجان، وماجدة عبد العليم المنسق العام للمهرجان.

وفي تصريح أكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان: أعرب عن سعادتي واعتزازي بتشكيل هذه اللجنة العليا الموقرة، التي تضم قامات فنية وفكرية لها بصمات واضحة في المشهد الثقافي المصري، ووجود هذه الكوكبة من المبدعين والخبراء في اللجنة العليا يمثل إضافة قيمة للمهرجان، ويثري النقاشات والرؤى التي ستساهم في تحقيق أهداف الدورة الثامنة عشرة وتقديمها بالصورة الأمثل".