روبي تغني وتستعرض بفستان السندريلا في أحدث حفلاتها.. هكذا ظهرت

إطلالة حذابة للفنانة روبي

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"إخواتي" آخر أعمال روبي في دراما رمضان

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 02:58 مساءً - أحيت الفنانةحفلاً غنائياً بحضور جماهيري كبير، في أحد الأندية الكبرى بالمعادي في القاهرة، وذلك بمناسبة، وأشعلتالحفل بعدد من أغانيها الاستعراضية، منها: "قلبي بلاستيك" و"ليه بيداري كده"، وأغانٍ قدّمتها تلبية لرغبات الجمهور الذي تفاعل مع غنائها ورقصها الاستعراضي على خشبة المسرح.وخطفت روبي الأنظار بإطلالتها الجذابة التي ظهرت بها خلال الحفل حيث ارتدت فستاناً قصيراً وبدون أكمام ومزين بالورود ليتناسب مع فصل الربيع الذي نودعه قبل استقبال فصل الصيف، ووصف المتابعين إطلالةفي الحفل بانها مستوحاه من فستان السندريلا سعاد حسني الذى غنت به أغنيتها الشهيرة "الدنيا ربيع" التي غنتها في فيلم "أميرة حبي أنا".يمكنكِ قراءة.. أبرز الفنانين المُشاركين في مهرجان موازين 2025... وهذه نجمة حفل الافتتاحويستمر نشاط روبي الغنائي حيث تستعد لإحياء حفلين غنائيين خلال الفترة المقبلة، الأول في العاصمة الأردنية عمان يوم 30 مايو الجاري داخل نادي ديونز، كما تحيي روبي حفلاً غنائياً كبيراً ضمن فعاليات الدورة العشرين مهرجان موازين ، والمُقرر انطلاقها خلال الفترة من 19 إلى 28 يونيو المُقبل، في مدينة الرباط بالمغرب، حيث يقام حفلها يوم الخميس الموافق 20 يونيو على منصة النهضةيذكر أنتواجدت فى دراما رمضان 2025 خلال موسم دراما رمضان 2025، عبر مسلسل "" إلى جانب كلّ من:، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، على صبحي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، إسلام حافظ، بسنت أبو باشا، عفاف رشاد، أحمد الأزعر، محمد صلاح، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيرين رضا، أحمد حاتم، علي قاسم، ثراء جبيل، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.إقرئي أيضاً.. استوحي فساتين البحر من النجمات واستعدي لموسم صيف 2025ودارت أحداث مسلسل "" في إطار اجتماعي لايت حول معاناة 4 شقيقات من مشاكل في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأساً على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سوياً عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها وسط مفارقات ومواقف غير متوقعة.وفي السينما قدمتآخر أعمالها، فيلم "" الذي تم عرضه في، وشاركت في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد فهمي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، ومن إخراج حسام سليمان.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».